PNP balak dagdagan seguridad ng mga politiko

Pinag-aaralan ng Philippine National Police (PNP) na dagdagan ang seguridad ng mga lokal na opisyal kasunod ng pagpatay kina Aparri Vice Mayor Rommel Alameda at Negros Oriental Governor Roel Degamo at pagtatangka pa sa buhay ng ilang politiko sa bansa.

Mula sa kasalukuyang dalawang protective agent (PA) na itinalaga kada politiko, plano ng PNP na dagdagan ito basta beripikadong may banta sa kanilang buhay.

Ayon kay Brig. Gen. Matthew Baccay, director ng Directorate for Personnel and Records Management (DPRM),

nakipagpulong na ang PNP at Department of Interior and Local Government (DILG) sa Union of Local Authorities in the Philippines (ULAP), League of Governors (LOG) at (LOM) para sa nasabing usapin.

Sa ngayon ay pinahintulutan muna aniya ng PNP ang karagdagang security personnel para sa mga may beripikadong peligro sa kanilang buhay.

Samantala, abot na sa 131 miyembro ng Bayawan City Police Station at Sta Catalina Police Station sa Negros Oriental ang ipinasibak ni DILG Secretary Benhur Abalos dahil sa pagkamatay ni Degamo at walong iba pa.

Ayon kay PNP Public Information Office (PIO) chief Police Col. Redrico Maranan, 75 tauhan ng BCPS ang tinanggal nitong Martes kabilang ang kanilang hepe na si Police Lt. Col. Rex Aboy Moslares.

Sunod na sinibak kahapon ang 56 miyembro ng SCPS at may mga susunod pa umanong sibakan sa ilan pang istasyon ng pulisya sa Negros Oriental.(Edwin Balasa)