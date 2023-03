Pia umalma, ginamit sa pekeng produkto

Nagbabala si Pia Wurtzbach sa mga fan niya, na huwag tangkilikin ang pekeng produkto na gumagamit ng video niya na ine-endorse nga ang naturang skin care product.

Naloka nga si Pia, dahil ang video niya na pinu-promote ang ini-endorse niyang produkto ni Dra. Vicki Belo, ay ginamit para sa promo ng ibang produkto.

Kaya sa Instagram story niya, nagbabala si Pia na, “Beware of this please!” sabi muna ni Pia.

“This video has been re-edited to promote a non-existent fake product promoting to achieve glass skin named ‘Time Capsule’ using mine’s and Dr. Belo’s image and videos as a hook to do so,” sabi pa ni Pia.

Sa unang tingin sa video, maniniwala ka nga na parang endorser nila si Pia, ha! May linya pa sa dulo ng video na, “So I’m gonna give it a try!”

Pero ‘yun nga, nilinaw agad ni Pia na peke ‘yon. Ni-repost nga niya ang statement ng Belo Medical Group.

“Please read and don’t be fooled by fake posts: All official services and treatments are available only in Belo clinics while authorized product can be purchased at shop.belomed.com. The official resellers list can be found here bit.ly/BeloProductsOfficialResellers.

“All of Belo Medical Group (BMG)’s social media accounts are verified (with blue check) – any promotion using Dr. Belo’s image from other social media channels are not from BMG.”

Well, usong-uso nga ‘yan, at dapat maging alerto ang mga consumer sa kung ano ba ang peke at totoo, ha! (Dondon Sermino)