PECA South Luzon chessfest Mar. 12 titirada sa Cabuyao

SUSULONG ang Philippine Executive Chess Association (PECA) 1st South Luzon FIDE (World Chess Federation) Rated Tournament sa Marso 12 sa Centro Mall ng Cabuyao City, Laguna.

Ipatutupad ang seven-round Swiss system, ibubulsa ng magkakampeon ang P5K, Ang pangalawa-panlima ay magsisipag-uuwi ng P3K, P2K, P1K at P700, ayon sa pagkakasunod.

Tatanggap naman ang 6th-10th placers ng P500 bawat isa habang may cash prizes rin para sa top Executive, top senior (60 years old and above), top junior (18 years old and below), top kiddie (12 years old and below), top lady at top unrated.

Ang mga puwedeng tumulak ng piyesa rito ay may FIDE Ratings na 2100 below at active members ng National Chess Federation of the Philippines (NCFP). (Elech Dawa)