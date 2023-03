PBBM sa mga jeepney driver: Walang mawawalan ng trabaho

Makakaasa ang mga mangaggawa sa public transport sector na walang mawawalan ng trabaho sa isinusulong na Public Utility Vehicle Modernization program.

Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. upang pawiin ang pa­ngamba ng mga pampublikong tsuper at operator na tutol sa modernization program.

Sa ambush interview nitong Miyerkoles, kinumpirma ng pangulo na naiparating na ng grupong Piston at Manibela ang kanilang hinaing sa modernisasyon kaya ito ang tinitingnan ngayon ng gobyerno.

“Ang problema na kanilang sinasabi ay baka hindi sila mapautang para makabili ng bagong sasakyan. Kaya ‘yan ang tinitingnan namin ngayon na walang mawawalan ng trabaho dahil hindi nakabili ng electric vehicle pagda­ting ng panahon,” anang pangulo.

Ang prayoridad aniya sa programa ay matiyak ang kaligtasan ng publiko at mga pasahero kaya pag-aaralang mabuti ng gobyerno ang mga sistema lalo na sa pagpapalit ng mga jeepney at bus ng hindi kailangang mahirapan sa mga transport worker.

Noong Martes ng gabi ay nakipagpulong ang mga lider ng Piston at Manibela kina Presidential Communications Operations Office (PCO) Secretary Cheloy Garafil at Undersecretary Roy Cervantes ng Office of the Executive Secretary kung saan nabuo ang desisyon na itigil na ang transport strike.

Ayon kay Garafil, inatasan ng pangulo ang Department of Transporttation at Land Transportation Franchi­sing and Regulatory Board na muling pag-aralan ang Department Order No. 2017-011 o ang Omnibus Franchising Guidelines (OFG) upang matiyak na naisaalang-alang ang bawat aspek­to ng implementasyon ng programa, kabilang ang pagdinig sa mga hinaing ng mga driver at operator.

Gagamitin aniya ang itinakdang extension na hanggang December 31, 2023 na consolidation upang mapag-aralan ang mga probisyon ng OFG para masigurong maplantsa ang mga hindi pagkakaintindihan sa modernisasyon. (Aileen Taliping/Prince Golez)