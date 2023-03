Libreng sakay, mga rescue bus ipinakalat

Karamihan sa mga transport group ay nagpahayag ng kanilang pagtutol sa planong isang linggong transport group strike ng Manibela sa Metro Manila nitong Marso 6, isang Lunes.

Ang mga nagpahiwatig ng kanilang intensyon na huwag sumali sa kaguluhan sa transportasyon ay ang National Federation of Transport Cooperatives (NFTC), Alliance of Transport Operators’ & Drivers’ Association of the Philippines (ALTODAP), Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas (LTOP), Alliance of Concerned Transport Organization (ACTO) Pasang Masda (PM) Jeepney, Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines (FEJODAP), Stop and Go Coalition, Senate Employees Transport Service Cooperative (SETSCO), UV Express National Alliance of the Philippines (UV). Express), at ACTO NA CORP.

Bukod sa mga grupong ito, ang NOVADECI Transport Cooperative, Novaliches Malinta Jeepney Transport Cooperative (NMJTC), Malabon Jeepney Transport Cooperative (MAJETSCO), Blumentritt Transport Service Cooperative (BTSC), Metro Valenzuela Transport Cooperative (MVTC), Valenzuela Bignay Meycauayan Transport Cooperative, at KARTUJODA Transport Cooperative ay hindi sasali sa transport group strike.Sa antas ng rehiyon, tinutulan ng Iloilo City Alliance of Operators and Drivers Transport Cooperative (ICAODTC), Northern Mindanao Federation of Transport Service Cooperative (NOMFEDTRASCO), at Federation of Land Transportation of Zamboanga (Feltranz) ang panawagan ng isang transport group welga ng Manibela.Samantala, sisiguraduhin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkakaroon ng sapat na pampublikong transportasyon ang commuting public sa panahon ng planong welga ng isang transport group sa Metro Manila.

Ang iba’t ibang ahensya ng gobyerno ay nakatakdang maglagay ng ilang sasakyan sa mga lansangan upang dagdagan ang mga pampublikong sasakyan sa panahon ng kaguluhan sa transportasyon, na naghahatid sa mga apektadong commuter sa kani-kanilang destinasyon.Nangako ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) na mag-deploy ng 27 vehicular assets na kayang mag-accommodate ng 1,200 pasahero sa full capacity habang ang Philippine National Police (PNP) ay magpapadala ng 27 sasakyan mula sa National Capital Region Police Office (NCRPO), 31 truck at bus. mula sa pambansang punong-tanggapan nito.

Nagpapakalat din ng kanilang mga augmentation vehicle sa mga lansangan upang magbigay ng sakay sa mga apektadong commuters ay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), Department of National Defense (DND), at Armed Forces of the Philippines (AFP), at iba pa.Ang mga local government units sa Metro Manila– Caloocan, Taguig, Mandaluyong, Navotas, Pasay, Quezon City, Valenzuela, Paranaque, San Juan, Malabon, Muntinlupa at Pasig– na inaasahang maaapektuhan ng transport group strike ay magde-deploy din ng kanilang vehicular assets para tulungan ang mga commuters.

Maliban sa augmentation vehicles, libu-libong pulis at traffic personnel ang ipapakalat sa mga strategic areas sa Metro Manila para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan at matiyak ang walang harang na daloy ng trapiko sa panahon ng transport group strike.Samantala, tiniyak naman ng LTFRB sa riding public na walang dagdag pamasahe sa mga pasaherong maaapektuhan ng isang linggong transport group strike.

Ayon sa LTFRB, kabilang sa mga sasakyan na inilagay ng ahensya ay ang mga rescue bus sa mga ruta ng public utility jeepney at UV Express na may hindi sapat na supply ng mga pampublikong sasakyan.Tiniyak pa ng LTFRB na ang pamasahe para sa mga ordinaryong rescue bus ay pareho sa mga ibinabayad sa mga tradisyunal na jeep.

Ang singil para sa mga pasaherong nakasakay sa airconditioned rescue bus ay katulad ng pamasahe sa modernong jeepney.Magkakaroon ng prepositioned bus units na mag-aalok ng libreng sakay, sakaling kulang ang supply ng pampublikong transportasyon, dagdag ng LTFRB.Ang hakbang na ito ng LTFRB ay naglalayong matugunan ang pangangailangan ng publiko at matiyak na hindi magkakaroon ng karagdagang gastos sa pampublikong transportasyon ang mga pasahero sa kabila ng transport group strike.

Ayon sa mga ulat, ang Manibela, isang transport at party-list group, ay ang tanging UV Express (UVE) transport organization na magsasagawa ng transport group strike sa Metro Manila bilang protesta sa mga alituntunin ng LTFRB sa pagtatapos ng pagsasama-sama ng Public Utility Vehicle Programa ng Modernisasyon.