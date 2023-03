Kimi Brodeth puntirya 2 titulo sa PPS Maasin junior netfest

PUNTIRYA ni Kimi Brodeth na walisin ang top two divisions sa girls’ side ng Mayor Nacional ‘Nikko’ V. Mercado National Juniors Tennis Championships na magsisimula ngayon (Huwebes) sa Maasin City Tennis Club sa Leyte.

Galing si Mercado sa pahinga pagkanalo sa Masters Top 8 sa Negros Occidental at nagposte pa ng dalawang titulo sa PPS-PEPP Iloilo leg na mga ginanap noong Enero.

Markado ang Ormoc City netter sa 16- at 18-under categories ng Group 2 tournament na una sa may tatlong bahagi sa Visayas.

Tinik ni Mercado sina Corazon Lambonao, Krissna Lim at Davanee Velasco sa premier class habang sina Molly Tan, Marie Gojoco, Antonette Araneta, Mae Paulo, Lim at Velasco ang sa 16-U sa event na iniisponsoran ni Mayor Mercado, bahagi ng city’s youth sports program upang makatuklas ng susunod sa yapak ng tubong Maasin, dating Davis Cupper at PCA Open champion Ringo Navarrosa.

Hahambalos naman para sa boys’ titles ng 18-U sina Gio Manito, Nicholas Ocat, El Zylter Tagalog at Kyle Villaruel habang bakbakan sa 16-U sina Kenzo Brodeth, Kevin Tabura at Andre Namocatcat.

Nasa 14-U si Kenzo Brodeth kasama sina Urcisino Villa, Claudwin Toñacao at Fritz Cayunda, at sina Molly Tan, Julienne Celeste, Dorothy Araneta at Princess Paulo ang sa girls’ division ng pakompetisyon ni Palawan Pawnshop president/CEO Bobby Castro. (Elech Dawa)