Juls Castro, Lady Knights lumusot sa Lady Bombers

Umariba si Julienne ‘Juls’ Castro ng 16 points nang ‘di sukat akalaing makalusot pa ang Colegio De San Juan De Letran kontra Jose Rizal University, 14-25, 16-25, 25-20, 25-17, 17-15, sa 98th NCAA women’s indoor volleyball tourney elims Miyerkoles ng hapon sa sa San Andres Sports Center sa Manila.

Best Player of the Game si Castro na tumagpas ng 14 attacks at tig-isang block at ace sa pagbalikwas pa Lady Knights kahit nalubog sa first two sets, umangat sa segunda kakartada ang University of Perpetual Help System Dalta sa 4-1.

“Sa totoo lang, kinabahan din talaga ako. Nung first two sets nasa labas kami and gusto rin namin makatulong pero iba ‘yung nakasalang,” anang 22-anyos na balibolista na sinalya ang biktima sa ilalim sa 0-6. “So iniisip ko, ‘pag pinasok na ako doon na lang ako a-arriba.”

Hinirit naman ni Intramuros-based squad coach Mike Inoferio na nagdadalawang isip pa siya na isabak si Castro sa laro dahil nagka-knee injury noong isang buwan at ayaw nilang madaliin ang pagpapalik. (Cyreel Zarate)