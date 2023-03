Isa pang suspek sa Tau Gamma hazing sumuko

Sumuko sa National Bureau of Investigation (NBI) ang isa pang suspek sa hazing slay ng Adamson student na si John Matthew Salilig.

Nakitang pumasok sa NBI-National Capital Region (NCR) kahapon ng umaga si Aron Cruz, alyas Bones, miyembro ng Tau Gamma Phi (TGP), na nakasuot ng gray na sweat shirt na may hood, itim na face mask at berdeng cap.

Inaasahan na magsusumite ng kanyang counter affidavit si Cruz kaugnay sa pagkakasangkot sa hazing slay kay Salilig.

Una nang sumuko noong Marso 3,2023 ang isa pang miyembro ng TGP na si Lester John Sus at iginiit nito na wala siyang partisipasyon sa naganap na initiation rites dahil umalis siya agad para pumunta sa isang appointment.

Nakipag-bonding lang umano siya sa ibang ka-brod at hindi niya nakita ang naganap na sakitan kay Salilig at iba pang recruit.

Hindi umano alam ni Sus kung bakit siya iniuugnay sa hazing gayung bumisita lang siya sa lugar at umalis agad.

“Baka siguro kasi andoon din ako ng 5 p.m. to 7 p.m. So baka sinama na rin nila ako,”ayon kay Sus.

Samantala, sinabi ng testigo sa pagdinig sa Senado na hindi na dinala pa sa ospital si Salilig dahil nagkikisay na ito matapos ang isinagawang ‘welcoming rites’ dito.(Juliet deloza -Cudia)