Iloilo City kabado sa pagkalat ng langis mula Oriental Mindoro

Kabado ang mga lokal na opisyal sa Iloilo City sa posibilidad ng pagkalat ng tumagas na langis sa kanilang karagatan mula sa Oriental Mindoro.

Ayon kay City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) head Donna Magno, nakikipag-unayan na sila sa Philippine Coast Guard (PCG) para i-monitor ang direksyon ng galaw ng tubig matapos na maapektuhan na rin ng oil spill ang ilang baybayin sa bayan ng Caluya sa Antique.

Bumuo na rin aniya sila ng technical working group (TWG) para maglunsad ng pre-disaster risk assessment para sa karagatan ng Iloilo City.

Binubuo ito ng mga professor mula sa University of the Philippines (UP), marine biologists, chemists at mga kinatawan ng CDRRMO at City Environment and Natural Resources Office (CENRO) na siyang makikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng Office of the Civil Defense.

Ito ay bilang paghahanda aniya sa ilalatag nilang aksyon sakaling kumalat ang langis sa kanilang karagatan mula sa lumubog na MV Princess Empress na may kargang 800,000 litro ng industrial oil.