Hailey pinagseselosan pa rin si Selena?

Naniniwala ang marami na may lihim na selos pa rin si Hailey Bieber sa ex-girlfriend ng kanyang mister, kay Selena Gomez.

Hindi raw kasi basta nahihiwalay ang pangalan ni Selena kay Justin Bieber dahil naging kontrobersyal ang naging relasyon nila ng ilang taon. Pero kapwa naka-move na ang dalawa, pero parang nangangamba pa rin daw si Hailey, na kahit siya ang pinakasalan ni Justin, parati pa ring nababanggit si Selena sa interviews ng mister.

Sa isang TikTok video, nag-react si Hailey dahil tinawag siya ng mga netizen na isang ‘mean girl’ at convinced sila na siya raw ang nasa likod ng mga body shaming post laban kay Selena. Dahil sa mga panlalait, nag-babu pansamantala si Selena sa social media at uunahin daw muna nito ang alagaan ang kalusugan.

Sa isang interview ni Hailey, sinabi nito na matagal nang naayos ang anumang problema nila ni Selena. Nagkasama pa raw sila sa isang event noong October 2022 sa Academy Museum Gala.

Samantala, nasabi rin ni Hailey sa apat na taong pagsasama nila ni Justin bilang mag-asawa, “My favorite thing about being married is honestly the companionship I feel we have. Genuinely, you are my best friend in the entire world. There’s nobody I would rather spend more time with or do anything with.” (Ruel Mendoza)