Gerald sobrang mahal ni Julia, tatay nagpasalamat

Ikinandado na ni Julia Barretto ang kasintahang si Gerald Anderson at inangkin sa kanyang birthday message sa boyfriend.

Pinoste ni Julia sa Intagram ang ilang larawan nila ni Gerald na kuha sa Paris, France.

Sa unang larawan, magkadikit ang mukha ng magkasintahan habang nasa likod nila ang Eiffel Tower.

Ito ang ginawang basehan ni Julia para maipahatid kay Gerald ang kanyang pagbati sa kaarawan nito at maiparamdam ang nag-uumapaw na pag-ibig at kasiyahan sa kanyang puso sa piling ng aktor.

Simpleng birthday greetings lang sa simula na may kasamang “Love,” pero ang nakakawindang at mapapaisip ka sa estado nila dahil sa sinabi niyang, “Partner in life.”

Sabi ni Julia sa kabuuang menssage, “Happy birthday my love. My best friend and partner in life. I thank God for you everyday.”

Dahil sa mensaheng ito tila wala nang makakatibag pa sa romansa ng dalawa na animo’y ikinasal na nang lihim dahil sa pag-angkin ni Julia kay Gerald.

Samantala, aprubado ng ama ni Gerald na si Randy Anderson, Sr. ang pag-iibigan ng dalawa. Katunayan, nagpasalamat pa ito kay Julia sa post na ‘yon.

“Sweetheart Julia, thank you for loving my son. You are so beautiful with a heart. We love you!”

Bumati rin ang nanay ni Julia na si Marjorie Barretto at sinabing, “Happy birthday, Ge!!! Have a great year ahead! We love you.”

Derek, Ellen ‘halik-puwet’ game

Nagbabalik sa pagbarubal sa isa’t isa ang mag-asawang Ellen Adarna at Derek Ramsay. Ilang buwan din silang nagpahinga.

Sa latest post ni Derek sa kanyang Instagram kung saan nakaangat siya sa pagkakadapa habang nasa paanan si Ellen na nakaluhod.

Binibigyan ng instruction ni Derek si Ellen sa isang game na gusto niyang gawin nilang mag-asawa.

Mapapanood na ipinatong ni Derek ang kanyang dalawang paa sa balikat ni Ellen at hinila niya ang misis papalapit sa kanya.

Diretsong nag-landing ang mukha ni Ellen sa puwet ni Derek, na siyang intensyon sa game.

Agad na kumalas si Derek at makikitang nangi¬ngiti lang si Ellen sa pagkabigla. Wala itong masabi at natulala sa ginawa sa kanya ng mister.

Maririnig na pinagtatawanan si Ellen ng mga tao sa paligid lalo na ni Derek. Animo’y bata ang sexy actress na naisahan ng kanyang kalaro.

Nang mahimasmasan, sumigaw ito ng, “You’re stupid!”

Nag-sorry naman si Derek sa caption ng kanyang post, at sinabing, “Sorry my love.”

Pero ginudtime pa rin nito ang asawa sa humahalakhak na emojis at Korean love sign.

Tila nag-enjoy naman si Ellen sa ‘halik-puwet’ game nila ni Derek na mababasa sa kanyang reaction.

“My forever mature…,” saka dinugtu¬ngan ng laughing emoji

Humahalakhak ang mga netizen sa paandar ng dalawa at umaasang may gagawing resbak si Ellen kay Derek.

Heart bitbit halaman sa pagrampa

Muling nagpaandar si Heart Evangelista sa kanyang Instagram kung saan binitbit niya ang isang artificial plant mula sa department store hanggang rumampa sa kalye.

Nilagyan niya ‘yon ng caption na, “Moving in/ errands/fashion week,” bilang bahagi ng pag-aayos ng Kapuso fashionista ng kanyang tirahan sa Paris.

Hindi halos makapaniwala ang mga netizen dahil binigyan ng kanilang idol ng bagong itsura ang pagbitbit ng artificial plant. Gina¬wang sosyal at mala-eksena sa Hollywood film ang mga larawang pinoste niya habang tumatawid sa kalye.

Ang suot ni Heart ay brown leather jacket, bell bottom pants, boots. Naka-clip lang ang nakataas niyang buhok at walang kaayos-ayos.

Ang daming deskripsyon na naisip ng mga netizen sa content ni Heart. Sey ni @maghanoyvangelica, “Pag si heart nagbitbit ng ganyan ‘sosyal’, pag ako mukhang ‘magnanakaw’.”

Sey naman ni@lady.bird.18, “Lol parang normal na normal lang sau dear at carrying carry mo at sosyal na sosyal as always.”

At sabi ni @maicczsx, “Nagbuhat din naman ako ng halaman pero di ako ganito kaganda! Grabe ka na mi!” at @bambathan, “Plantita in haute couture!”

‘Di na kataka-taka kung magsusulputan ang mga ‘memes’ ng eksenang ito ni Heart, kung saan kanya-kanyang paandar sa panggagaya sa kanya ang mga netizen sa socmed.