Galing na galing sa sarili

Madalas kung naririnig na magagaling ang mga Pilipino. Kaya lang, kung minsan, sa mga maling pamamaraan. Sa bawa’t regulasyon, may naiisip ang ilang mga kababayan natin para ikutan ang mga ito. Ang masama, pakiramdam pa nila na ang galing galing ng mga naiisip nila. Lalong masama, may humahanga pang ibang tao, gayung mali nga ang ginawa.

Naalala ko nung naguumpisa pa lang ang kung tawagin ngayo’y na TNVS, kagaya ng Uber at Grab. Sa palagay ko, mas marami ang may gusto ng Uber nuon dahil sinasabi nila na hindi maaring mamili ang mga driver ng destinasyon. Kung ano ang matapat sa kanila na pasahero, iyun na at mali ang penalty kapag tumanggi sila. Sa Grab naman, ayon sa mga driver nito, nakikita nila ang mga destinasyon at maari silang mamili kung ano ang tatanggapin nila. Kalaunan, nung umalis na rin ang Uber sa Pilipinas, naging reklamo ng mga driver ng Grab na hindi na rin sila maaring mamili. Para ikutan ang ganitong sistema, ang ginagawa ng mga driver ay tinatawagan ang mga nag-book at tinatanong ang kanilang destinasyon. Kung hindi gusto ng driver ang pupuntahang lugar, hindi na itutuloy ang booking. Ang isang istilo pa nila ay sasabihan nila ang nag-book na pasahero na paki-cancel ang booking para hindi sila magkaroon ng penalty sa pagka-cancel. Magaling ba ang ganuon?

Ilang beses na rin ako nakaranas ng kunwaring delivery. Kapag sinubaybayan ang mga pa-deliver sa mga kani-kanilang app, mayroon itong tracker na nagsasabi kapag ang iniintay mo ay na-deliver na. Ang nangyayari ay minamarkahan na ng ibang rider na na-deliver na ang isang bagay kahit na hindi pa. Malamang may hinahabol na oras o quota sila kaya nila ginagawa ito. Ang problema sa ganitong sistema ay pinagmumulan ito ng iba pang mga problema. Kung ikaw ay nasa isang gusali, kadalasan ang mga delivery ay iniiwan lamang sa reception na tinatauhan ng mga gwardiya. Sapagka’t naka-marka nang na-hatid na, bababa ang customer upang kuhanin ang pina-deliver para malaman lang niya na wala pa. Nagiging sanhi ito ang pagtatalo ng customer at ng mga guwardiya. Kadalasa’y napagbibintangan ang mga gwardiya o kaya ay napapagalitan dahil sila ay sinasabing pabaya dahil nawawala ang pina-deliver.

Malamang sa kanilang pagbabahagi ng mga ganitong diskarte, lumawig ng lumawig ang ganito kalakaran. Ngayon, iba-iba na ang kanilang mga ginagamit na dahilan. Nakaranas ako nitong nakaraang araw lamang na sarado daw ang kalsada. Nung umalma ako at sinabi ko sa customer service ng kumpanya na nagde-deliver, iniba ang dahilan at sinabi sa akin na hindi daw pinapasok ang rider. Nang aking tanungin naman ang mga tao dito, wala naman daw dumarating at naghahanap sa akin. Sino ang nagsasabi ng totoo? Mga tao dito o ang rider? Hinamon ko ang customer service ng tanong kung bakit hindi ako tinawagan ng rider, walang sagot. Tinanong ko din kung sino ang nakausap ng rider na hindi nagpapasok sa kanya, wala ring sagot. Alam naman nating lahat na mahalaga ang pangalan ng kausap mo pagdating sa mga delivery. Hindi ba pinapapirma nila na natanggap na ang item? Hindi ba nararapat lang din alam nila ang pangalan ng naging kausap nila, bilang suporta kung sakaling sila ay pagdudahan?

Sa ibang pagkakataon naman, narinig ko ang kwentuhan ng isang grupo ng kabataan kung saan ibinibida ng lalaki kung paano siyang bumahing sa loob ng elevator ng walang mask at kung paano siya tiningnang masasama ng ibang nakasakay. Nagsipag-apir ang mga kakwentuhan niya sa kanya na tila hangang-hanga sila sa kabastusan niyo. Ano na nga ba ang nangyayari sa mga values ng mga Pilipino? Pakapal ng pakapal ang mukha ng mga tao. Kung sa bagay, marami kasing nakikitang mga huwad na modelo—mga nanawagan na sumunod sa batas habang alam ng lahat ng tao na siya ang may malaking paglabag. Siguro, galing na galing din sila sa sarili nila?