Donny huwaran ng kabataan: Piolo Pascual maaagawan ng trabaho si Luis

Posibleng maagawan ng trabaho ni Piolo Pascual si Luis Manzano sa ABS-CBN, kung gugustuhin ng una.

Eh kasi nga, puwedeng sabihin na may kaagaw na talaga si Luis pagdating sa pagiging game show host, ha!

Aba, sa presscon ng ‘Wheel of Life’ ng SunLife, nag-ala-game show host nga si Papa P, at ang bongga-bongga niya, ha!

Aliw nga ang mga hirit niya, at siyempre, aliw rin na kapag babae ang contestant, lalo na at medyo may edad, kitang-kita mo talaga ang respeto ni Piolo sa kanila.

‘Yun nga lang, baka ikalugi agad ng prodyuser kapag si Piolo ang game show host, dahil feel na feel mo nga na gusto niyang ibigay ang premyo sa mga contestant, eh.

Pero, bet ba talaga ni Piolo na tapatan ang kahusayan ni Luis?

Sabi ni Piolo, kung may offer na maganda, why not?

“But I wanna stick to what I know better, which is film acting, or TV.

“But again kung may good offer, good material, why not? I enjoyed doing it! It’s a good practice. It’s a good exercise for me as well,” sabi ni Piolo, na hindi na nga mabilang ang mga policy na nakuha niya sa SunLife, ha!

Anyway, super excited nga si Piolo na makasama si Donny Pangilinan sa mga event ng SunLife, dahil si Donny nga ang latest health ambassador nila.

Sabi nga ni Piolo, masaya siya kapag may nakikita siyang mga batang artista na inaalagaan ang kalusugan nila.

“Pag nag-active sila at inaalagaan ang sarili nila, they can shine even brighter!” sabi ni Piolo.

Dapat daw gayahin ng mga kabataang artista si Donny, na ngayon pa lang ay iniisip na ang future.

“It’s a good reminder para sa lahat na planuhin na ang future habang bata pa.

“I’m happy that Donny is part of our family now!” sabi na lang ni Piolo.

Android-18 may mensahe sa mga sinungaling

Nagbabalik sa music scene ang pop-punk band na Android-18 sa pamamagitan ng hugot song na “Sinungaling” na inilunsad nila sa ilalim ng DNA Music label ng ABS-CBN.

Ang mga miyembro ng Android-18 ay sina Niokz Arcega, Kokoy Quevedo, Makoi Mendoza, Ian Moral, at ang female vocalist na si Gela Quevedo. Nabuo ang grupo noong 2011 at umani ng parangal sa Indie Rock Awards 2015.

Isinulat ng gitarista ng banda na si Niokz ang “Sinungaling” na tumutukoy sa kasinungalingan na bumabalot sa isang relasyon. Prodyus ito nina Niokz, Gela.

“Ano ba ang totoo? Minahal mo nga ba ako? Sa mundong hindi tapat, ang pag-ibig ko ba’y ‘di rin sapat?,” pahayag ng banda sa kanilang awitin.

Bago ang “Sinungaling, inilabas ng Android-18 ang EP na “Four Track Attack” noong 2011 at full-length albums na “Android-18 Saves The Day” noong 2015 at “Unloved + Space” noong 2019.

Maki-jam sa bagong single ng Android-18 na “Sinungaling” na napapakinggan sa iba’t ibang digital music platforms at panoorin ang lyric video nito sa YouTube. Para sa iba pang detalye, sundan ang DNA Music sa Facebook, Twitter, Instagram, at YouTube.