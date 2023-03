Chrsitian Standhardinger pinakatigasin ng PBAPC

Si Christian Standhardinger ang bumabalikat sa frontcourt ng Ginebra habang wala si Japeth Aguilar na may knee injury.

Nambarako ang Fil-German ng near triple-double averages na 29 points, 11.3 rebounds at 6.3 assists sa huling tatlong panalo ng Gin Kings, sapat para itanghal na Cignal Play-PBA Press Corps Player of the Week (March 1-5).

“With Japeth out, he’s getting the heavier minutes and we have to go to him,” ani coach Tim Cone sa kanyang 6-foot-8 big man. “And he’s responding big, big time.”

Inumpisahan ni Standhardinger ang atake sa tono ng 31-10-7 stat line sa 112-107 come-from-behind win kontra Meralco, sinundan ng 28-12-8 sa 109-89 blowout sa Phoenix. May 28-12-4 naman siya nang ilampaso ang Converge 120-101.

Naungusan ni C-Stan sa pagkilala si Don Trollano ng NLEX na sumagasa ng career-high 44 points sa 142-125 win kontra Terrafirma. (Vladi Eduarte)