Calvin Abueva pinalapit ang Hotshots sa Top 4

STANDING

TEAM W L

TNT* 8 1

San Miguel* 7 2

Ginebra* 7 2

NLEX* 7 3

Meralco* 7 4

Magnolia* 7 4

Converge* 6 5

Phoenix 4 7

NorthPort 3 7

Terrafirma 2 8

Rain or Shine 2 8

Blackwater 1 10

* – pasok sa quarters

Mga laro sa Marso 15 (PhilSports Arena, Pasig)

3 pm – NorthPort vs TNT

5:45 – pm NLEX vs San Miguel

BINALANDRANG muli ni Calvin Abueva ang pagiging ‘The Beast’ sa pagmaniobra sa Magnolia sa pagligwak sa Blackwater, 110-95, sa PBA Governors’ Cup elims Miyerkoles ng hapon sa PhilSports Arena.

Tumuka siya ng 27 points, 13 rebounds, tig-2 assists, blocks at 1 steal upang ilagak ang Hotshots sa pangatlong sunod na ragasa pa-7-4 braha at pasikipin ang labanan sa unang apat na puwesto na may insentibong twice-to-beat sa quarterfinals.

Naabot din ni Abueva ang bagong milestone sa karera, naging miyembro ng 5,000 pts. club.

Mabangis din Antonio Hester na naka-22 markers, 20 boards, 3 asts. at 1 block habang umiskor pa ng 17 si Russel Escoto at 14 si Rome Dela Rosa.

Abangers pa ang winning squad sa kalalabasan ng ibang laro kung aabot sa Top 4, pero ang mahalaga para kay Chito Victolero tamang nag-peak ang team niya pa-playoffs.

“What we can control iyun ang aming tratrabahuhin, which is the game today. Then whatever happens to the other teams, hindi naming iyun kontrolado. Whatever iyung ibigay sa amin in the playoffs at least we have the chance, the opportunity,” hirit pa ng Magnolia coach.

Itinarak ng Hotshots ang pinakamalaking abanteng 24 puntos, 85-61, mula sa isang tres ni Aris Dionisio bago naghabol ang Bossings nakalapit sa anim, 89-95, mula sa isang tres ni JVee Casio. Pero ito na ang huling palag ng Bossing na salampak sa 1-10.

Ang iskor

Unang laro

Magnolia 110 – Abueva 27, Hester 22, Escoto 17, Dela Rosa 14, Lee 9, Dionisio 8, Barroca 6, Jalalon 4, Corpuz 3, Ahanmisi 0, Wong 0.

Blackwater 95 – Glover 22, Casio 20, Amer 16, Ular 12, Sena 6, Hill 6, Ayonayon 6, Ilagan 5, Suerte 2, Torralba 0, Rosario 0, Banal 0.

Quarters: 32-20, 48-45, 87-66, 110-95. (Lito Oredo)