Bong Coo, PSC abala sa Buwan ng Kababaihan

BIGAY pugay ang Philippine Sports Commission sa Buwan ng mga Kababaihan sa pamamagitan serye ng kompetisyon at iba pang aktibidad dehins lang sa Marso kundi buong taon.

Ibinahagi ni PSC Women in Sports oversight at Commissioner Olivia ‘Bong’ Coo Martes ang mga nakatakdang proyekto na tatakbo buong taon.

Unang itatanghal ang Women in Uniform Obstacle Sports sa Marso 16 at 25 sa Bridgetown sa Pasig sa pakikipagtulungan ng Pilipinas Obstacle Sports Federation.

Para ito sa mga personnel ng Armed Forces of the Philippines, mga guro, nars at atleta na may iba’t ibang kakayahan.

Isasargo ang PSC Women in Sports 9-Ball Cup sa Mar. 25-26 sa MSAS Building ng Rizal Memorial Sports Complex sa Manila na aasistehan ni dating World 10-ball champion queen Rubilen Amit.

Isang qualifying ito para mabuo ang national women’s cue sport training pool.

Isang may dalawang araw na Filipinas Media Seminar ang gaganapin sa huling linggo ng buwang ito sa Maynila habang ang ikalawang bahagi ay sa Tagaytay sa Abril.

May women empowerment program rin sa archery coaches at technical officials ang toka sa Dumaguete sa pakikipagtulungan ng World Archery Philippines.

At nakatakda sa huling bahagi ng taon ang Laro ng Lahi na may tig-5 katutubo at regular na disiplina, pati ang Women’s Martial Arts Games, na qualifier para sa mga AIMAG Team sa Thailand sa Disyembre. (Lito Oredo)