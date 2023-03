Bautista, Tamayo ‘di pa lusot sa NAIA krisis

Inilabas na ng Senate committee on public services ang resulta ng imbestigasyon sa nangyaring shutdown sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) noong Bagong Taon pero isinantabi muna ang hatol kung sino ang mga dapat managot sa naturang aberya.

“Accountability will follow after we’ve laid down safety measures for our air passengers,” wika ni Senadora Grace Poe na siyang chairperson ng komite.

Ilan sa mga inim­bestigahan ng komite sa naturang isyu ay sina Transportation Secretary Jaime Bautista, Civil Aviation Autho­rity of the Philippines (CAAP) Director General Ma­nuel Tamayo at dating DOTr Secretary Arturo Tugade.

Sa nasabing committee report, isinantabi ang alegasyon ng sabotahe at cyberattack sa airport noong Enero 1 at wala ring naglahong data dahil sa technical glitch na nakaapekto sa 65,000 pasahero.

“We were able to rule out sabotage and cyberattack,” sabi ni Poe.

Naglabas ng mga rekomendasyon ang komite upang hindi na maulit ang insidente, kabilang dito ang pagtatayo ng isa pang Communications, Na­vigation, and Surveillance/Air Traffic Management (CNS/ATM) sa ibang lokasyon at pagratsada sa feasibi­lity studies tungkol sa NAIA privatization. (Dindo Matining)