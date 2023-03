Barbie, David pinagkakamalang may relasyon

Nag-click ang tambalan nina Barbie Forteza at David Licauco sa ‘Maria Clara at Ibarra’ at sobrang nagkaroon ng kilig ang pagsasama nila kahit alam ng lahat at open naman ang aktres sa kanyang relasyon kay Jak Roberto.

Kung wala lang Jak si Barbie ay iisi¬pin natin na may relasyon sila ni David dahil ang sweet ng dating nila kapag magkasama sa mga eksena. Actually, may ibang pinagmamalaman talaga sila na may relasyon.

Dahil click nga sina Barbie at David ay muli silang pinagtambal ng GMA-7 sa ‘Daig Kayo Ng Lola Ko’ at tatagal ‘yon ng apat na Sunday.

Samantyala, busy rin si Barbie sa ipinapatayo niyang bahay para sa mga magulang.

Alam n’yo ba na naging tricycle driver ang tatay ni Barbie, si Daddy Tony, noong sa Biñan, Laguna pa sila at hindi ikinahihiya ng aktres ang bagay na ‘yon. Mabait sa magulang si Barbie, kaya naman sinusuwerte siya at naging matagumpay sa pagiging isang artista.

Amy, Lito bilib sa marerespetong mga young star

Dahil sa COVID-19 pandemic ay tumigil pan¬samantala sa pagtanggap ng mga proyekto si Amy Austria. Mas pinili niyang manatili sa beach house nila sa Batangas at nag-enjoy siya sa pagtatanim ng mga gulay habang nilalasap ang sariwang hangin.

Ngayon ay nagbabalik si Amy sa pag-arte at kasama siya sa ‘Hearts on Ice’ series na pinagbibidahan nina Xian Lim at Ashley Ortega at eere na sa primetime ng GMA-7 simula sa Lunes. Maraming young at senior stars na kasama sa series na ‘yon. Natutuwa si Amy na magagalang daw ang young stars sa seniors stars.

Like Amy, si Lito Pimentel na kasama rin sa ‘Hearts on Ice’ at gumaganap bilang asawa ng premyadong aktres ay wala rin naging problema sa young stars na co-stars nila sa show. Pangaral lang ni aktor sa mga ito na manatiling nakatapak sa lupa ang kanilang mga paa kahit pa maging big stars na sila. Marami nga naman kasing sumikat lang ay hindi na nakakakilala ng mga dati nilang nakatrabaho.