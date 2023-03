Alex Eala sinilat Spanish netter

GINULANTANG ni unseeded Alexandra ‘Alex’ Eala sa pagbabalik sa kompetisyon matapos ang isang buwang pahinga si sixth seeded Leyre Romero Gormaz ng Spain, 6-0, 6-1, pagsiklab ng International Tennis Federation W60 Trnava 2nd Empire Women’s Indoor Tournament sa TC Empire hard court, Slovakia nitong Martes (Miyerkoles sa Maynila).

Ang tagumpay ng 17-anyos na Globe Ambassador at Rafael Nadal Academy scholar, world No. 220 kontra sa No. 176 Spanish ang nagtakda sa kanya sa Round-of-16 match kay unseeded Sonay Kartal ng Great Britain na sinibak naman si wildcard, hometown netter Natalia Krockova, 6-4, 6-3.

Mas may edad ng apat na taon si Kartal sa Pinay ace, pero mas mababa ang Women’s Tennis Association rabnking ng una sa huli na No. 261.

Papalo rin si Eala katambal si Lithuanian Justina Mikulskyte sa women’s doubles kung saan nakatakda nilang makasagupa sina Slovakian tandem Ela Platenikova at Nina Vargova sa opening round.

Huling kumasa si Eala sa Thailand Open women’s singl es noong Enero sa pag-abot sa first round round paglagpas sa dalawang qualifying rival. (Lito Oredo)