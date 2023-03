1,760 loose firearms isinuko kapalit ng bigas, pera

Abot sa 1,760 loose firearms ang isinuko sa pamunuan ng Police Regional Office (PRO) 6 kapalit ng bigas o pera sa ilalim ng kampanyang Tokhang Kontra Armas Luthang (TKAL).

Ayon kay Police Regional Office (PRO) 6 spokesperson P/Major Mary grace Borio, isinuko ito sa pulisya simula noong Agosto 15, 2022 hanggang Pebrero 28, 2023.

Binuhay aniya ang TKAL sa rehiyon bilang paglaban sa kriminalidad partikular ang pagsugpo sa paglobo ng loose firearms.

Sa ilalim ng soft hand approach na Tokhang Panagbalay, sinimulan ng Negros Occidental Police ang Armas Baylo Bugas (bigas kapalit ng baril) habang ang Iloilo Police ay may Oplan Sigabong (Ilonggo Cops’ Campaign Against Loose Firearms), na nagbibigay ng P10,000 reward sa positibong impormasyon at mga tip sa pagbebenta o paggawa ng mga loose firearms.

Nagresulta ang nasabing taktika sa pagkakasamsam ng 1,615 na baril habang 145 na baril ang narekober sa Oplan Sigabong na karamihan ay mga homemade firearms na narekober sa Negros Occidental kapalit ng bigas.(Edwin Balasa)