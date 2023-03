Walang iwanan! ‘Eat Bulaga’ gagawa ng horror movie

Ang bongga ng ‘Eat Bulaga’ studio tour ni Joey de Leon, especially sa backstage, na kung saan sila tuma¬tambay, kumakain, ha! At lalong bumongga dahil sa mga pinasilip niyang lafang, na nilalantakan nila araw-araw sa umagahan, pananghalian, meryenda.

Sabi nga ni Joey, para lang silang nasa bahay, dahil karamihan ng pagkain nila ay lutong bahay talaga, na dala rin ng mga co-host niya sa ‘Eat Bulaga’.

Kanya-kanya nga silang dala ng pagkain, lalo na raw sina Maja Salvador, at Ryan Agoncillo (mga luto ni Judy Ann Santos), pero minsan daw ay umo-order rin sila, base sa gusto nilang kainin.

Siyempre, super abang ang mga netizen sa mga sasabihin ni Joey. May mga biro siya na kapag naubusan daw sila ng pagkain, ibebenta nila ang mga TV sa backstage.

Ang sarap ngang panoorin nina Joey, kasama sina Wally Bayola, Allan K, Jose Manalo, habang lu¬malafang. Kaya sabi ng mga fan, mahirap tanggapin, kung sakaling matuloy na mawala na sila sa ‘Eat Bulaga’, lalo na si Joey, na hindi na sila makikitang magkakasama.

At siyempre, sa dulo ng ‘Eat Bulaga’ vlog, may mga tanu¬ngan at sagutan.

Tinanong kung may pelikula raw ba silang gagawin kasama ang ‘Eat Bulaga’ Dabarkads?

“Meron akong sinulat noong araw. ‘Yung pelikula about sa buong cast ng Eat Bulaga, tungkol sa fiesta ng bayan, na masaya, pero may horror. Fiesta ng mga lamang-lupa. Hahaha.

“Eh, wala, puro busy na, kaya hindi matuloy-tuloy.

“Sabi ko nga, gagawa lang ako ng movie ulit kapag kami, with the cast of Eat Bulaga, ang magkakasama!” saad niya.

Well, posible nga raw na matuloy na ‘yon ngayon, ‘di ba? At ang ganda ng konsepto ni Joey, ‘di ba?

Siyempre, pinakapaborito raw niyang segment sa ‘Eat Bulaga’ ay ang ‘Bawal Judgmental’.

“May matutunan ka kasi, about people with ganito, ganiyan. Pero lahat naman, gusto ko rin. Eh, more than 40 years, masaya naman lahat.”

Binalikan din ni Joey ang nakaraan na sumuweldo sila bilang mga host ng ‘Eat Bulaga’ after isang taon. Lima raw silang mga host noon, na bukod sa TVJ (Tito, Vic, Joey), kasama rin sina Chiqui Hollmann, at Ritchie D’Horsie.

“Sumuweldo kami after 1 year. Kaya lang ang suweldo, naiwan sa taxi. Kaya sobrang memorable ‘yon.

“Well, to be on air for 44 years, is more than memorable!” sabi pa ni Joey, na tama naman.

Sa huli, sinabi nga ni Joey na ganu’n araw-araw ang buhay nila sa ‘Eat Bulaga’, na ang mga kinakain nila ay mga lutong bahay.

“Kasi itong studio parang bahay namin. Puwede kang tumira rito. Tinuturing namin ang APT (studio) na bahay namin.

“Ang APT, ito ang bahay namin!” paulit-ulit na sabi pa ni Joey.

At sa comment section ng content na ‘yon, na umabot sa 900, halos lahat ay nagsasabing ‘Eat Bulaga’ will never be the same without TVJ and the whole Dabarkads!’

Kaya sure ang marami, walang iwanan! At wish na sana matuloy talaga ang pelikula nilang lahat.