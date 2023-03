Tulfo sa hazing master: Ngudngod ko mukha mo sa inidoro

KINOMPRONTA ni Senador Raffy Tulfo ang master initiator ng Tau Gamma Phi fraternity hazing na siyang nagresulta sa pagkamatay ng estudyante ng Adamson na si John Matthew Salilig.

Sa hearing ng Senate committee on justice and human rights, sinabi ni Tulfo na gusto niyang i­ngudngod sa inidoro ang mukha ni Daniel Perry alyas “Sting” kung siya lamang ang naging magulang nito.

“Naawa ako sa mga magulang mo. Sa’yo ‘di ako naaawa kahit anong klase pang pagmamakaawa mo, nakayuko ka na parang ikaw ay nagsisisi, I don’t give an ‘F’. In fact, kumukulo ang dugo ko sa iyo. Totoo iyan, kung ako lang ang magulang mo baka tinadtadyakan na kita eh. Binudbod ko pa ‘yong mukha mo sa inodoro kung ako ang magulang mo siyempre hindi ako ang magulang mo I’m not gonna do it to you,” diin ng senador.

“Pero kung ako ang magulang mo mudmod ko ang mukha mo sa inidoro. Naawa ako sa magulang mo, hindi ako naaawa sa’yo. Wala kahit tuldok na awa, wala,” litanya ni Tulfo.

Kinastigo rin nina Tulfo at Senador Ronald “Bato” dela Rosa ang Adamson University dahil sa pagkabigo nilang pigilan ang mga fraternity at mga sorority na mag-recruit sa kanilang estud­yante. (Dindo Matining)