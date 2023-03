Toxic ka ba?

Kahit saan talaga may mga toxic na tao. Yung tipong hinihigop ang energy mo dahil sa sobrang negativity nila. Sadyang hindi maiiwasan na maka-encounter ka ng toxic sa iyong mga friends at kahit sa mismong pamilya natin ay may mga ganitong nilalang na hirap pakibagayan.

Toxic na ang ibig sabihin ay nakakapagod silang kausap, pakisamahan at isipin.

Sa panahon ngayon, marami sa atin ay hangad na magkaroon ng inner peace at hirap ma- achieve ito kung napaliligiran tayo ng mga taong nagdadala ng negative vibes, kaya narito ang ilang tips kung paano natin iiwasan ang ganitong sitwasyon sa ating buhay.

Anu-ano ba ang mga katangian ng isang toxic na tao?

* Sila yun laging mali ang nakikita at puno ng kadramahan sa buhay.

* Puro puna at pintas sa kapwa.

* Laging galit kahit sa kaunting inconvenience.

* Reklamo dito, reklamo doon.

* Siya palagi ang bida at tama kahit wala sa katwiran.

* Ayaw tumanggap ng pagkakamali.

* Selfish, laging sarili lang ang iniisip.

* Sinisiraan kahit sariling kaibigan at pamilya.

* Laging negative ang sinasabi kahit kagigising lang sa umaga.

* Tsismosa, inggitera at nuknukan ng sinungaling

* Mabait lang sa tao kapag may kailangan pero dedma na kapag nakuha na ang gusto.

Ilan lang yan sa mga ugali ng mga taong may toxic na personalidad. Ano ba ang dapat mong gawin kapag may ganito kang kakilala o kaibigan?

Parang ang hirap huminga kapag may ganitong tao sa paligid natin at madalas apektado na tayo sa negative energy nilang hatid, kaya ahora mismo mas pilitin nating umiwas na sa kanila. Putulin agad ang anumang nag-uugnay sa inyo para hindi ka tuluyang madamay at maapektuhan sa hindi magandang impluwensya.

Tama si Chinkee Tan, isang motivational speaker at financial adviser, na walang ibang gagawin sa iyo ang isang toxic na tao kundi manakit, mang-insulto at painitin ang ating ulo, kaya mas mabuting mag-babu agad kapag nakita mo ang mga red flag na isa siyang narcissistic na mahirap pakisamahan.

Nakakapagod silang kausap dahil lagi na lang nega at puno ng bad comments kahit wala namang problema. Para bang sinukluban sila ng sama ng loob dahil wala silang masabing maganda para mag-encourage o makatulong sa kapwa nila.

May kakilala ako na ganito ang ugali. Sa umpisa ay parang kaya ko naman siyang sakyan sa mga trip niya sa buhay. Binigyan ko siya ng benefit of the doubt dahil sabi ko baka may pinagdadaanan lang, pero katagalan ay tila apektado na ako sa kanya dahil sa tuwing magkukuwentuhan kami ay lagi na lang, Me, I, Myself ang kanyang pinagsasabi na siya ang maganda, siya ang matalino, magaling at halos siya lagi ang bida sa kuwento at halos hindi na nga ako makapagsalita gayung ako ang nagyaya sa kanya para makapaglabas sana ng aking problema noon kaya turn off agad ako at hindi rin nagtagal ang aming friendship. Ako na ang umiwas dahil paulit-ulit ang ganitong eksena at alam ko na hindi healthy ang aming samahan. Tama ako sa aking impression dahil hanggang ngayon ay tila walang tumagal na kaibigan sa kanyang ugali.

Huwag tayong manghinayang na putulin agad ang ating koneksyon sa mga toxic na tao dahil mas mahalaga ang kapayapaan o inner peace natin lalo na ngayon na parang iba na ang panahon na mas maraming tao ang mas gusto ang chill na buhay kaysa sa magulo at kumplikado.

Lason lang sa buhay ang mga toxic na tao kaya bitaw na. Mas magiging miserable ka kung hahayaan mo sila sa buhay mo. Ang hilig nilang isisi sa iba ang pagkakamali nila at ang husay nilang mag-manipulate ng tao o kuwento para palabasin na sila ang api at kawawa.

May mga ilan tayong friends na may tendency na maging ganito at pwedeng pagtiyagaan, marahil kaya pa natin silang itama lalo na kung open naman sila sa criticism at willing gawin ang kanilang part para magbago. Pero kung talagang hopeless case na ay wag nang magdalawang isip na alisin na sila sa ating buhay dahil hindi naman sila nakakatulong sa ating pag-unlad.

Ang ikli lang ng life natin, wag natin sayangin sa stress, negativity at galit kung pwede naman nating piliing maging masaya at magaang ang ating puso at isipan. Self -care muna para sa healthy mind and body.

Sabi nga na the most luxurious thing you’ll ever have in your entire life is PEACE. Hindi kayang bilhin ng pera kahit kalian. Yan ang pinakaimportante kaya protect your peace at all cost.