Sofia hindi kinukunsinti ni Allen

Kahit na nasa digital age na tayo, looking forward pa rin ang Sparkle artist na si Sofia Pablo sa mga handwritten letter na ibinibigay sa kanya ng ka-love team na si Allen Ansay.

Ayon sa bida ng GMA-7 primetime teleserye na ‘Luv Is: Caught In His Arms’, hindi raw kuntento ang ka-love team niya sa texting at online chat nila. Gusto pa rin daw ni Allen na magsulat ng love letters at ibigay ang mga ito kay Sofia.

Kuwento ni Sofia, “Ang laman po nu’n usually lagi po siyang nagte-thank you, hindi lang po sa akin, kundi kay Mommy, ganu’n. Tapos nagso-sorry siya ‘pag may mga fault siya. ‘Yon po usually ang laman.”

Inamin naman ni Allen na nakahiligan daw niya ang magsulat ng love letters noong makilala niya si Sofia. Simple lang daw ang mga hilig ni Sofia at iyon daw ang palaging nagpapakilig dito.

“Simula nang nakilala ko si Sofia, nalaman ko na hindi siya mahilig sa mga materyal na bagay. Gusto niya ‘yung simpleng love letters lang, mga ganu’n, messages lang,” sey ni Allen.

Ang isa pa raw na gusto ni Sofia kay Allen ay mas kumakampi ito sa mommy niya kapag meron silang hindi mapagkasunduan. Laging paalala raw sa kanya ng ka-love team na respetuhin niya ang kanyang mommy at mag-sorry siya rito.

Sey ni Sofia, “Si Allen po kasi, kapag nag-aaway po kami ni Mommy, hindi pa ako nagsasabi, nakikita niya kami na parang hindi kami nagpapansinan ni Mommy kahit for a short time, inaaway niya na po ako. Tapos hindi na rin po ako kakausapin. So wala akong choice, kasi dalawa po silang galit sa akin ‘pag nag-away kami ni Mommy. Nakakatuwa lang po kasi imbes na manggatong siya. ipapa-realize niya po na, ‘Alam mo hindi ka dapat nag-aano kay Mommy. Dapat nagso-sorry ka, dapat nagte-thank you ka. Hindi mo dapat ginaganyan si Mommy’.”

Malapit na ngang matapos ang ‘Luv Is: Caught in His Arms’ series nila at may follow-up agad sila na isang digital series titled ‘In My Dreams’ sa ilalim ng GMA Public Affairs.