Sobrang inaabangan: Ticket sa repeat ng concert ni Regine ibebenta na

Isang linggo na ngayon sa mga sinehan ang pelikulang ‘Martyr or Murderer’ ni Direk Darryl Yap at siguradong extended ‘yon dahil pinipilahan pa rin.

At katulad ng pelikula ng Viva Films, extended din ng dalawang gabi ang ‘Solo’ concert ni Regine Velasquez-Alcasid.

Sa tweet ni Cacai Velasquez-Mitra, sister/manager ng Asia’s Songbird at producer ng ‘Solo’, ibinalita nito na April 28 & 29 ang show dates ng “Solo… Again!!!” at sakalam (baligtad ng mala¬kas) ang event na ito dahil kinakaila¬ngan na nilang magbenta ng tickets starting next week. Hiling daw ng mga tagaha¬nga ng misis ni Ogie Alcasid na makabili na ng tickets.

“Due to the overwhelming requests for ticket reservations. We are moving the ticket availability to an earlier date. Tickets will be available on March 16, 10am.”

Kung matatandaan, ang first four nights ng ‘Solo’ ay naganap noong February 17, 18, 24 & 25. So kung isasama ang two shows pa, makakaa-nim na ‘yon.

Base nga sa mga nakapanood ng ‘Solo’, kakaiba ang show kung saan nagpakuwela at mas naging intimate si Regine sa kanyang mga fan. (Rey Pumaloy)