Soberano may ‘resibo’ against Bernardo

Naglabas na nang resibo ang mga tagapagtanggol ni Liza Soberano na hindi gawa-gawa ng kanilang idolo ang pagbanggit nito sa dapat sana’y pagbibida¬hang pelikula nila ng LizQuen na ‘Hello Love and Goodbye’, na napunta nga kina Kathryn Bernardo at Alden Richards.

Inilabas ng ilang mga netizen ang interview ni Toni Gonzaga kay Olivia Lamasan sa ‘Toni Talks’ YouTube channel ng actress/TV host kung saan nagkuwento ang film director tungkol sa nasabing blockbuster movie.

Mismong si Direk Olivia ang nagsabing dapat nga raw ay sa LizQuen ang project, pero abala si Liza sa ‘Darna’ project that time.

Kuwento pa ni Lamasan, naisip lang niya ang ideya na pagbidahan ito ng KathNiel, pero sa meeting nila ng creative team nabuo na ang Kathryn-Alden Richards tandem.

Pero hindi na¬ging sapat ang testimonya ni Lamasan para maligtas si Liza sa mga hanash ng mga taong galit sa diumano’y pagiging’walang utang na loob’ nito sa Kapamilya Network.

Pagpapamukha @ALTKapamilyaChannel, “Basta ang alam ko si KATHRYN at ALDEN binigyan nila ng hustisya ‘yung mga karakter nila sa HLG. Gaya nga ng sabi, hindi porket inoffer or sinabi sayo ‘yung project ibig sabihin magiging sayo. May look test pa ‘yan. Maganda naman ang AT. Awit talaga sayo!”

Pinapapabusalan naman ni @primpaypon ang bibig ni Liza na lalong nagpapahamak daw rito.

“Perhaps, Liza Soberano should learn how to keep quiet for noe. Frankly, she needs to learn how to choose her words wisely before she reaches the state of being hopeless. And one more thing, she doesn’t have to acting chops of Kathryn Bernardo to deliver Hello, Love, Goodbye.”