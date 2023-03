SMC-PSA Awards Night matagumpay

CONGRATULATIONS sa ating magigiting na atleta na binigyang-parangal at kinilala ang kahusayan at mga tagumpay sa nagdaang taong 2022 sa isinagawang San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association (SMC-PSA) Annual Awards Night sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel, Lunes ng gabi, sa Maynila.

Una sa listahan siyempre ang ating ‘Golden Girl’ sa 2020+1 Olympics at 2022 triple-gold medalist sa World Championships na si Hidilyn Diaz-Naranjo, na hinirang na Athlete of the Year ng Philippine Sportswriters Association, sa ikalawang sunod na taon.

Bukod kay Hidilyn, na nakakatuwang makita na kasama ang kanyang poging mister na si coach Julius Naranjo, binabati rin natin ang iba pang mga atleta na pinarangalan, ilan sa kanila ay sina Eumir Felix Marcial, Junna Tsukii, Micaela Jasmine Mojdeh, Caloy Yulo, EJ Obiena at marami pang iba.

Isa ring pagsaludo sa presidente ng aming mahal na Philippine Sportswriters Association (PSA) na si Ginoong Rey Lachica ng Tempo, sa matagumpay na pagsasagawa ng Awards Night, salamat po sir ‘Laching’ at congratulations po.

Nakakatuwa makita ang halos lahat ng mga kapatid sa sportswriting community na nagsisigandahan at nagsisipogian sa kanilang mga suot na amerikana at mga evening dress.

Isa pong napakalaking karangalan ang maging miyembro ng kapita-pitagang Philippine Sportswriters Association.

Etong kasalukuyang taong 2023, dalangin po ng Benchwarmer kolum na sana ay kuminang muli ang ating magigiting na atleta sa kani-kanilang pagsabak sa mga international competition.

Mabuhay po kayong lahat!