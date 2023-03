SMC nasungkit P27B Cavite-Batangas Expressway proyekto

Kinumpirma ng San Miguel Corp (SMC) nitong Martes na ipinagkaloob sa kanila ng Provincial Government of Cavite ang 35 taon na tollway concession para sa P27 billion Cavite-Batangas Expressway (CBEX) project.

Ang concession, kabilang ang konstruksyon at operasyon ng tollway, ay iginawad sa San Miguel Holdings Inc. noong Pebrero 7, ayon sa disclosure ng SMC sa stock exchange.

Ang proyekto ay may habang 27 kilometrong toll road na tutuhog sa mga munisipalidad ng Silang, Amadeo, Tagaytay, Indang, Mendez at Alfonso sa Cavite at ang dulo ay malapit na sa Nasugbu, Batangas, sabi ng SMC.

Layon ng proyekto na makonekta ang Metro Manila sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon “to enhance the mobility of people and goods in the area and mitigate congestion in Calabarzon.”

Bukod sa nasabing proyekto, ang kompanya rin ang gumagawa ng bagong airport sa Bulakan, Bulacan at itinutulak din nila ang paggawa ng Pasig River Expressway (PAREX).