Rookie pa lang petmalu na! Angel Canino bagong sandata ng La Salle

ASTANG beterano na ang rookie ng De La Salle University (DLSU) Lady Spikers na si Angel Canino matapos pangunahan ang koponan sa kanilang unang tatlong panalo sa Season 85 ng UAAP women’s volleyball tournament.

Kaya naman, hinirang siya bilang kauna-unang Collegiate Press Corps UAAP Player of the Week ngayong season.

Kaagad bumida ang 19-year old wing spiker laban sa University of Sto. Tomas (UST) Golden Tigresses kung saan nagtala siya ng 18 points mula sa 16 attacks.

May 13 points naman si Canino laban sa University of the Philippines (UP) Lady Maroons at sinundan niya ito ng career-high 23 markers laban naman sa Ateneo Blue Eagles

“Pinapaalalahanan ko iyung sarili ko na gawin ang tama para makatulong sa team. Wala akong iniisip na ‘ay may ganito akong points’,” sey ni Angel.

Pinagpilian din para sa Player of the Week honors sina Jolina Dela Cruz ng La Salle, Alyssa Solomon ng NU at Eya Laure ng UST. (Cyreel Zarate)