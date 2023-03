Robi pinaiyak ni Maiqui Pineda

Naging emosyonal si Robi Domingo nang ipagdiwang niya ang 15th showbiz anniversary sa ‘ASAP Natin ‘To!’. Umiyak ang Kapamilya host habang nagbibigay ng mensahe ang mga kasamahan sa industriya tulad nina Ejay Falcon, Sam Concepcion, Enchong Dee, Melai Cantiveros, Donny Pa¬ngilinan, Direk Lauren Dyogi.

Pinakita rin ang video message ng kanyang mga magulang, at ng fiancee na si Maiqui Pineda.

“Happy 15 years in showbiz. I know I’ve only been in 5 out of the 15 years but I’m here for the rest of it,” bahagi ng sweet message ni Maiqui.

Nagpasalamat si Robi sa surprise video greetings ng kanyang mga mahal sa buhay at wish niyang manatili sa industriya ng ‘forever’.

“I am just really grateful and lucky. Napakasuwerte ko to be working with the best and the brightest on stage and behind the camera. Maraming maraming salamat,” chika ni Robi.

“I am just so grateful sa lahat ng mga kasama natin dito. Ang sarap magtrabaho kasi I feel at home all the time. Thank you so much,” dagdag pa niya para sa kanyang ‘ASAP Natin ‘To!’ co-hosts.

Very busy nga si Robi ngayon dahil bukod sa pagi¬ging co-host ng bagong season ng ‘The Voice Kids’, pinagpaplanuhan na niya ang kanyang wedding.

Kwinento ni Robi sa ‘Magandang Buhay’, inaayos na nila ang kanilang wedding venue at reception, pati na rin kung saan sila titira ni Maiqui kapag naikasal na sila. (Dondon Sermino)