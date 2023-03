Reserbado lakas sa dulo! Jimmy Butler, Miami Heat inagawan ng panalo Hawks

RUMESPONDE ang bench kay Jimmy Butler at ipinagpag ng Miami Heat ang ini-host na Atlanta Hawks 130-128 Lunes ng gabi.

Tumapos si Butler ng 26 points, 9 rebounds at 9 assists, umayuda ng 16 points si Bam Adebayo.

Nag-ambag ng 59 points ang reserves ng Heat sa pangunguna ng 22 ni Victor Oladipo at 21 ni Caleb Martin.

Abante na rin ang Miami (35-31) ng 2 1/2 games sa unahan ng Atlanta (32-33) sa karera sa No. 7 spot sa Eastern Conference.

Sumabay ng 25 points si Trae Young, may 23 si Dejounte Murray at tig-17 sina Saddiq Bey at John Collins pero naubusan ang Hawks.

Sa first minute lang ng laro hinawakan ng Heat ang lead, kinontrol ng Hawks ang unahan hanggang fourth.

Inagaw ng Miami ang trangko sa free throws ni Adebayo 102-100.

Inilayo pa ng Heat sa 128-122 bago sinelyuhan ng free throws ni Butler ang panalo. (Vladi Eduarte)