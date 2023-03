Raketerang OFW proud online seller, may sariling bahay na

Push lang ng push para sa pamilya! Tulad na lamang ng isang overseas Filipino worker (OFW) sa Qatar na pinasok na rin ang pagiging online seller.

Siya si Rohaida Mea, 24-anyos tubong-Tacurong, Sultan Kudarat. Kamakailan lang ay inulan ng mga papuso mula sa netizen ang kanyang kwento.

Mag-aapat na taon na siyang nagtatrabaho bilang houseworker sa ibang bansa. Bukod dito, ay may iba pa siyang part-time job na pinagkakakitaan – ang pagbebenta online ng mga beauty supplement.

“Mahirap po kasing umasa lang sa sahod at ‘di sasabayan ng iba kung kya namn nakakapag savings na ako kaya alhamdulillah malaking tulong saakin ang frontrow,” sabi ni Rohaida.

Sabi niya sa kanyang post, “Huwag umasa lang sa sahod maghanap ka din ng ibang mapag kikitaan gaya ko, sikreto ng mga madiskarting pinoy.”

Dahil sa hustle niyang ito ay nakapagpatayo na siya ng bahay sa ‘Pinas. Sabi niya, “Oo mahirap ang trabaho sa ibang bansa pero kahit sobrang hirap at nakakatakot dahil sa iba’t ibang ugali ng amo ay kinaya ko makipag sapalaran dto sa ibang bansa and proud ako sa mura kung idad my naipatayo na akong bahay jeje ksma ko po papa ko sa pag gastos sa bhy ko alhamdulillah.”

Maraming netizen naman ang humanga kay Mea dahil sa kanyang kasipagan at pagiging inspirasyon. (Moises Caleon)