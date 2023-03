Panganiban suspendihin sa asukal scandal – Hontiveros

Dapat nang imbestigahan at ilagay sa preventive suspension si Department of Agriculture (DA) Senior Undersecretary Domingo Panganiban dahil sa kanilang patuloy na pagtulong sa pagbuo ng isang makapangyarihang kartel sa asukal, na kanila pang ipinagmamalaki ngayon, ayon kay Senadora Risa Hontiveros.

Ang hindi pag-imbestiga at hindi pagsuspinde kay Panganiban, ani Hontiveros ay nangangahulugan lang na walang nakikita ang kanyang superior sa ginawa nitong paglabag sa kasalukuyang batas at pag-agaw sa kapangyarihan at mandato ng Sugar Regulatory Administration (SRA).

“Saan nanghihiram ng lakas ng loob si Usec. Panganiban para sabihin na pabayaan na lang daw ang bagay na ito? May basbas ba sila ng Malacañang para sabihin na manahimik na lang ang mga taong nananawagan na sundin ang batas?” tanong ng senadora.

Sabi ni Hontiveros, dapat magpaliwanag si Executive Secretary Lucas Bersamin, na dating Supreme Court chief justice, sa buong bansa kung bakit hindi iniim­bestigahan si Panganiban at kung bakit hindi pa binaligtad o ibinasura ng Malacañang ang mga kuwestyo­nable at ilegal na order sa DA.

“A word of advice to Undersecretary Panganiban: Pride comes before a fall. Stakeholders in the sugar sector have already committed to pursue criminal cases in relation to this Sugar Import Fiasco 2.0. Sana ay handa na sila sa mga kasong kanilang haharapin,” sambit pa ng senadora. (Dindo Matining)