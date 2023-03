P500 ayuda sa mga pobre malapit na

Pinalawig ng gobyerno ang pamimigay ng P500 sa ilalim ng cash transfer program para ayudahan ang mga pamilyang apektado ng inflation.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na isa ito sa mga hakbang na ginagawa ng gobyerno upang maibsan ang pinapasang krus ng mamamayan sa epekto ng mataas na presyo ng mga bilihin.

“We will extend the targeted cash transfer program for 2023. Ito ay P500 for two months, that means P1,000 for 9.3 million households, ibibigay natin ito. Na-identiffy na namin kung saan kukunin ang pera at siguro in a few days or a few weeks mabibigay na namin ito sa mga napektuhan ng inflation,” ani Diokno.

Sinabi pa ng kalihim na kabuuang P26.6 bilyon ang pondong inilaan ng pamahalaan sa iba’t ibang apektadong sektor kabilang na ang fuel subsidy sa transport sector, mga magsasaka at mga mangingisda. (Aileen Taliping)