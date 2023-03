May 14 kaso ng pangmamanyak most wanted na rapist timbog

Nagwakas ang pagtatago sa batas ng isang lalaking wanted sa 14 na kaso ng panggagahasa nang masukol ito sa isinagawang manhunt operation ng pulisya sa bayan ng Pangantucan, Bukidnon nitong Linggo..

Hindi na nakapalag ang akusasong si Rexie del Rosario, 40 anyos, ng Barangay San Jose, Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte nang isilbi ng pulisya ang warrant of arrest na inilabas laban dito ng korte sa Dipolog City, Zamboanga del Norte noong Agosto 2022.

Ayon kay Zamboanga del Norte police director Col. Glenn Dulawan, nadakip si del Rosario sa Sitio Agus, Barangay Lantay, Pangantucan, Bukidnon bandang alas-7:40 ng umaga sa bisa ng warrant of arrest sa kasong rape by sexual assault.

May inirekomendang P200,000 piyansa para rito samantalang walang inirekomendang piyansa ang korte para sa 13 pang kaso ng rape na kinakaharap nito.