Magtotropa sabay-sabay pumasa sa board exam

Mas matamis ang tagumpay kapag sama-sama gaya na lamang ng magtotropang ito na sabay-sabay pumasa sa nagdaang February 2023 Mechanical Engineers Licensure Examination.

Ito ay ang grupong ‘MP TOWER BOYS’ na binubuo nina Kurt Nicolas Gopez, John Reynald Maglaqui, Leenier Quilala, at Lance Caingat mula Pampanga.

Nagtapos sila ng BS Mechanical Engineering sa Holy Angel University noong June 07, 2022.

Kwento ni Kurt sa Abante News, “Nagsimula yung MP TOWER BOYS sa name ng aming group chat. Wala kaming maisip na group chat name kaya naisip nalang namin na ipangalan ang ang aming group chat kung saan kami nakakita at ang aming pinagstayan na dorm which is MP TOWER sa may Sampaloc, Manila.”

Hindi umano sila makapaniwala na sabay-sabay silang nakapasa, ani, “Una hindi makapaniwala na sabay sabay kaming nakapasa sa first take ng aming board exam. Tapos ng medyo nagssink in na sa amin na nakalista ang aming pangalan sa official list ng mga pasado nagvideo call kami at pinasalamatan ang isa’t isa.”

Naisipan nilang magrenta ng isang dorm sa loob ng anim na buwan kung saan doon sila namalagi noong sila’y nagrereview para sa board exam.

“Sa loob ng 6 months naging support system namin ang bawat isa ng sagayon matulungan at gumaan ang aming pagrereview.”

Nagbigay naman ng payo si Kurt sa mga nagnanais na kumuha ng kursong ito, aniya, “Sa lahat ng mga nagnanais maging mechanical engineer unang una hindi mo kailangan maging matalino para pasukin ang field ng engineering. Kailangan mo lang ay sipag, tiyaga at dedikasyon sa lahat ng yung ginagawa magsimula college hanggang sa pagrereview at pagtake ng board exam. Pinaka importante sa lahat na huwag kalimutan humingi ng gabay sa Panginoon sa lahat ng gagawin.” (Moises Caleon)