Mag-inang Fil-Am kinuyog, tinangkang sagasaan sa New York

Bugbog-sarado na, tinangka pang sagasaan ang mag-inang Filipino-American ng tatlong katao na kumuyog at tumawag sa mga ito ng ‘ugly Asians’ sa Roosevelt Avenue sa Queens, New York City.

Kinilala ang mga biktimang sina Cecille Martinez-Lai at ang 24-anyos na anak na miyembro ng US marines.Nakalabas na ng ospital ang mga ito matapos magtamo ng pinsala sa ulo at katawan.

Sinabi ni New York Philippine Consul General Senen Mangalile na nakausap na niya si Lai noong Marso 3 at nakahanda silang tulungan ang mga ito.

Ayon kay Lai, binusinahan at nagalit ang tatlong suspek nang bumaba sila sa sasakyan sa Roosevelt Avenue at Junction Boulevard kahit naka-red light at nasa tamang unloading area sila.

Hindi rin aniya nila pinansin ang isinigaw ng mga ito na ‘ugly Asians’ pero nang makatawid sila ay saka lumapit ang tatlo at sinabuyan sila ng tubig.

Sa video na inilabas ng NYPD Crime Stopper, dalawang lalaki at isang babae ang bumaba sa SUV at isa rito ay sumuntok kay Lai.

Nawalan umano siya ng malay at nang mahimasmasan ay nakita niyang ginugulpi ng mga suspek ang anak. Aniya, hindi nakalaban ang US marine na anak dahil mas inuna nito ang kanyang kalagayan nang bumagsak at nawalan siya ng malay.

Nakita rin sa video na tinangka pang sagasaan ng mga suspel ang mag-ina bago tumakas ang mga ito.