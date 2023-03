La Greta hindi palalampasin ang mga kumukuyog kay Dominique?

Sabi na nga ba at siguradong may hanash ang ibang mga netizen sa napiling reception venue ng kasal nina Dominque Cojuangco at Michael Hearn.

Sabi sa isang tweet, “Imagine closing a state museum for a private wedding on a Saturday, the peak day of museum visits. I would understand if Monday na sarado talaga siya, taumbayan pa talaga ang pinag-adjust?

“This is a terrible call for the leadership of the National Museum.”

May nag-comment na me¬ron namang dalawang museum pa na puwedeng puntahan kahit sarado ang National Museum. Hindi ito pinalampas ng isang netizen at hiniritan na, “Hindi carindera ang museum na kung sarado ang isa, do’n ka sa kabila!”

In fairness, maraming mga netizen ang nag-defend sa anak at manugang ni Gretchen Barretto. Ayon sa mga ito, open naman daw for rental ang museum at kahit sino ay puwedeng mag-rent, as long as maa-afford nila.

Sayang at hindi na active si La Greta sa social media dahil tiyak na hindi nito palalampasin ang mga kumukuda sa wedding reception ng kanyang unica hija. (Rose Garcia)