KoDrea love team tsinugi?

Wala naman palang naging problema ang KoDrea love team nina Andi Abaya at Kobie Brown kaya si girl lang ang isinama ng ABS-CBN sa cast ng action-drama series na ‘The Iron Heart’.

Marami kasi ang nagtaka dahil hindi nga isinama si Kobie kay Andrea sa nasabing show.

“Kobie has been really supportive and kahit ‘di ko siya kasama rito, lagi naman siyang nandiyan para suportahan ako. That’s one of the factors that keeps me going and motivated dito sa The Iron Heart,” pahayag ni Andi sa aming panayam sa kanya sa set visit ng teleserye sa Cebu City.

“We‘re both here to pursue our dreams in acting and being artists, and growing as actors. And… ‘yon naman ang naging promise namin sa isa’t isa na susuportahan namin ang bawat isa no matter what,” dagdag pa ng Kapamilya Gen Z actress.

Samantala, ibang-iba ang role ni Andi sa ‘The Iron Heart’ compared sa mga nagawa na niyang proyekto. Hindi raw siya pa-sweet dito bilang Maia kaya pinaghandaan daw talaga niya ang show na ito.

Ang ‘The Iron Heart’ ay pinagbibidahan ni Richard Gutierrez na gabi-gabing mataas ang ratings at concurrent views at sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel, Jeepney TV, iWantTFC, TFC at iba pang platforms ng ABS-CBN at sobrang masaya ang mga fan ni Andi na isinama siya sa show na ito.

Hindi naman totoong tsugi na ang love team nina Andi at Kobie dahil may series silang ipapalabas sa iWantTFC, ang ‘Teen Clash’. (Byx Almacen)