Justin Turner napuruhan ng bola sa mukha, duguan

SARGO ang dugo sa mukha habang nilalabas ng field si Justin Turner ng Boston matapos tamaan ng pitch sa Red Sox-Detroit Tigers spring training game nitong Lunes.

Kakapirma lang ng third baseman sa Boston nitong offseason, sa bottom first lang, nasa plate si Turner bilang designated hitter laban kay right-hander Matt Manning.

Diretso sa mukha ni Turner ang bato, agad itong napatiklop sa field at ilang sandali ding nakahiga, nakatayo naman at nakalakad mag-isa palabas ng field, may tuwalya sa mukha habang inaalalayan ng trainer.

Isinugod sa ospital si Turner, negative naman sa fractures ang X-ray.

“We’re home now and he’s resting (okay – maybe listening to the replay of the game). 16 stitches and a lot of swelling but we are thanking God for no fractures & clear scans,” tweet kalaunan ng asawa ni Turner na si Kourtney. (Vladi Eduarte)