Jamie Malonzo, Gin Kings palalakasin kapit sa top 4

Standings

TNT 8 1

San Miguel 7 2

Ginebra 7 2

NLEX 7 3

Meralco 7 4

Magnolia 6 4

Converge 6 5

Phoenix 4 7

NorthPort 3 7

Rain Or Shine 2 8

Terrafirma 2 8

Blackwater 1 9

Mga laro Miyerkoles: (Ynares Center Antipolo)

3:00pm – Blackwater vs Magnolia

5:45pm – Ginebra vs Terrafirma

PAGKATAPOS ng 120-101 win ng Ginebra sa Converge nitong Linggo, inakbayan ng crowd favorites ang San Miguel (7-2) sa second spot sa likod ng TNT (8-1).

Abot-kamay ng Gin Kings ang bonus para sa top 4 pagkatapos ng 11-game eliminations ng PBA Governors Cup.

“I think officially we still have to get one of our next two to qualify for the top 4,” ani coach Tim Cone.

Twice-to-beat ang Nos. 1-4 laban sa Nos. 5-8 sa quarterfinals.

Tatangkain ng Gins na selyuhan ang isa sa top 4 sa pakikihamok sa Terrafirma sa second game mamaya sa Ynares Center sa Antipolo.

Muling babandera sa Ginebra sina Jamie Malonzo, Christian Standhardinger at Justin Brownlee habang wala sina Japeth Aguilar (knee) at LA Tenorio (groin).

Bumomba si Malonzo ng 29 points, may tig-28 sina Standhardinger (plus 12 rebounds) at Brownlee (10 boards) kontra FiberXers.

Nabalaho sa anim na sunod na panalo ang Dyip (2-8), nasa 11th at out na sa kontensiyon. (Vladi Eduarte)