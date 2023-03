Inflation bahagyang bumaba noong Pebrero

Bahagyang bumaba ang inflation nitong Pebrero sa 8.6% mula sa 8.7% noong Enero.

Ayon kay Philippine Statistics Authority Undersecretary Dennis Mapa, ang transportasyon ang tanging dahilan kaya bahagyang bumaba ang inflation noong Pebrero. Aniya, bumaba ang inflation sa transportation sa 9% noong Pebrero mula sa 11.1% noong Enero.

Ang inflation ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga gastusin magmula sa pagkain, upa, kuryente, tubig, load sa cellphone, tuition, hanggang sa pagpapagupit, pamasahe, damit, kalusugan, sine, at iba pa.

Ayon sa datos ng PSA, tumaas pa rin ang inflation ng siyam sa 13 na commodity groups tulad ng pagkain at non-alcoholic beverages, alak at sigarilyo, damit at sapatos, furnishing, household equipment at maintenance, health, information and communication. Hindi gumalaw ang inflation sa financial services, education services, at sa upa, tubig at electricity gas and water. (Eileen Mencias/Catherine Reyes)