Hidilyn Diaz-Naranjo madami pang misyon

HINDI pa tapos ang misyon ni Hidilyn Diaz-Naranjo.

Ito ang mismong sinabi ng 32-anyos na si Diaz sa kanyang pagtanggap sa 2022 Philippine Sportswriters Association (PSA) Athlete of the Year award sa Diamond Hotel, kamakalawa ng gabi.

“Last night, I was awarded for the second straight and fourth title overall as PSA Athlete of the Year. Sobrang saya na makabalik ulit na makasama, makita at makakwentuhan ang mga kaibigan, kapwa atleta at sports officials,” sabi ni Diaz-Naranjo.

“Yung pagtanggap ng award ko mula sa PSA ay malaking bagay sa akin dahil akala ko tapos na after Tokyo Olympics. Pero, heto ako ngayon, nakikilala pa rin ang ang sport ko at nare-recognize ang pagiging babaeng atleta sa weightlifting. At ipagpapatuloy pa rin natin ang laban para sa Pilipinas sa 2024 Paris Olympics,” sabi pa nito.

Muli din ibinahagi ni Diaz ang kanyang pagkilala sa ginagampanan ng mga kababaihan sa larangan ng sports.

“Kasabay din sa women’s month, nakilala ang angking galing at kakayahan nating mga babae. Naniniwala ako na tayong mga Pilipina ay may angking lakas, talino, kagandahan at katapangan,” pahayag nito.

“Congratulations sa lahat ng mga kapwa atleta at sports officials na nakatanggap ng award at sa lahat ng women in sports, Happy Women’s Month!,” pagtatapos ni Diaz. (Lito Oredo)