Hambalos na naman! Alex Eala kapaluan pambato ng Espanya

MAGBABALIK sa aksiyon si Alexandra “Alex” Eala pagkatapos ng isang buwang pahinga sa pakikipagkumpitensya nito sa main draw ng ITF W60 Trnava Women sa Slovakia.

Makakatagpo ng 17-anyos na world no. 220 ang pang-176 sa pwesto na si Leyre Romero Gormaz ng Spain, na no. 6 seed sa main draw, ang huling kompetisyon ni Eala ay ang Thailand Open unang linggo ng Pebrero at agad na-eliminate sa round of 32.

Dalawang linggong nagbakasyon ang Globe Ambassador bago siya bumalik sa pagsasanay sa Rafa Nadal Academy at lumipad patungong Slovakia, ilang tournament na lang ang natitira sa kanyang schedule dahil na-maximize na niya ang kinakailangang bilang ng mga event para sa isang 18-year and below netter.

Ngunit si Eala ay magiging abala pagkatapos mag-18 sa Mayo kapag walang paghihigpit sa kanyang pro schedule. (Lito Oredo)