GAB Chairman Richard Clarin panauhin sa ‘Usapang Sports’

PANAUHIN si Games and Amusements Board (GAB) Chairman Atty. Richard Clarin sa Tabloids Organization in Philippine Sports, Inc. (TOPS) ‘Usapang Sports’ Huwebes (Marso 9) sa PSC Conference Room sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex (RMSC) sa Malate, Manila.

Tatalakayin ni Clarin ang mga kaganapan sa mundo ng professional sports tulad ng boxing at basketball, gayundin ang mga programa para mabigyan ng seguridad at karampatang pagkalinga ang mga atletang propesyunal sa lingguhang sports forum na itinataguyod ng Philippine Sports Commission at Behrouz Persian Cuisine ganap na alas-10:30 ng umaga.

Bukod kay Clarin, dadalo rin sa weekly sports program ang Chief of Mission ng Philippine delegation sa 32nd Southeast Asian Games na si Joaquin ‘Chito’ Loyzaga.

Mabibigyan kasagutan naman ni Loyzaga, basketball legend at ngayon ay baseball federation president, ang mga katanungan hingil sa kahandaan ng atletang Pinoy sa pagsabak sa Cambodia SEAG sa Mayo 6-17.

Inaanyayahan ni TOPS President Maribeth Repizo ng Pilipino Star Ngayon ang mga miyembro at opisyal, gayundin ang mga sports enthusiast na dumalo at makiisa sa talakayan na mapapanood din via livestreaming sa officials Facebook group page na TOPS Usapang Sports at Channel 8 at 45 sa Pinoy Ako (PIKO) mobile TV.

Ang TOPS ay isang non-profit media sports group na binubuo ng mga sports editor, kolumnista, reporter at photographer mula sa iba’t ibang tabloid na may tinatayang pinagsamang 200,000 sirkulasyon sa buong bansa. (Abante Sports)