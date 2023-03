Eya Laure, UST itutuloy ratsada

Teams

DLSU 3 0

UST 2 1

NU 2 1

AdU 2 1

FEU 1 2

ADMU 1 2

UP 1 2

UE 0 3

Mga laro Miyerkoles:

(Araneta Coliseum)

10:00am — La Salle vs UE

12:00nn — Ateneo vs FEU

2:00 pm — UST vs Adamson

4:00pm — NU vs UP

SUSUSTENAHIN nina Eya Laure at ng University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses ang kanilang init pagharap sa Adamson University (AdU) Lady Falcons, Miyerkoles, sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 85 women’s volleyball tournament sa Smart Araneta Coliseum.

Dumadagundong na hambalusan ng bola ang masasaksihan sa pagitan ng UST (2-1) at ng Adamson (2-1) sa ikatlong laro ng quadruple-header ganap na alas-2 ng hapon.

Galing lang sa importanteng panalo ang Golden Tigresses laban sa National University (NU) Lady Bulldogs kung saan winindang nila ang defending champions sa five sets nitong Sabado upang wakasan ang kanilang 20-game winning streak.

Sa kabila ng upset win, ipinapaalala ni UST head coach Emilio “Kung Fu” Reyes na nasa first round pa lang sila at todo-adjustment naman ang kanilang gagawin laban sa Lady Falcons.

“Adjustments after adjustments ‘yun ang gagawin namin kasi every game, every team may kanya-kanyang weaknesses. So ‘yung maaaring panalo namin, ‘di magiging effective kay Adamson,” sey ni Kung-Fu.

Bukod kay Laure, solid din para sa UST sina rookie Regine Jurado at veteran Milena Alessandrini.

Samantala, galing lang din sa four-set victory ang Adamson kontra Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws nitong Sabado rin. (Cyreel Zarate)