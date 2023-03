Escalator ng mall bumigay 30 sakay lumagapak

Nasa 30 katao ang lumagapak at nagkadaganan matapos na bumigay at dumausdos pababa ang isang escalator ng SM shopping mall sa Sta. Rosa, Laguna nitong Linggo.

Dahil dito, nagkapasa-pasa at nasugatan ang ilan, kabilang dito ang mga magulang na may kasamang mga anak na bata.

Sa kuha ng CCTV ng isa sa mga stall owner sa mall, paakyat ang escalator lulan ang mga biktima nang biglang dumausdos pababa ang escalator dahilan para maglagapakan at magkadaganan ang mga sakay nito.

Sa official statement ng mall sa kanilang Facebook page, kinumpirma nito ang insidente at nagsasagawa na sila ng imbestigasyon sa insidente. Overloading ang nakikitang dahilan ng mechanical trouble ng escalator. (Ronilo Dagos)