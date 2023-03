Dinikdik sa itinumbang board member! Negros cong tinadtad ng kasong murder

Tinadtad ng kasong murder si Negros Oriental Rep. Arnolfo “Arnie” Teves kaugnay ng mga patayan sa lalawigan noong 2019.

Nagtungo sa Department of Justice (DOJ) ang mga opisyal ng Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) nitong Martes upang isampa ang tatlong counts ng murder laban kay Teves at 5 pa dahil sa patayan sa Dumaguete noong Marso 25, Basay noong Mayo 26 at Bayawan City noong Hunyo 23, pawang sa Negros Oriental.

Kabilang sa mga pinapatay umano ay si dating board member Miguel Dungog noong Marso 2019.

“Nag-file ang pamil­ya at ang CIDG ng multiple murder cases against congressman Arnolfo Teves for kil­lings that were perpetrated way back in 2019,” paglalahad ni Atty. Levito Baligod sa ambush interview.

“Ang witnesses po ay ‘yong tao na kasama sa pagpatay. Ito ‘yong assassination team at nag-execute ng affidavit ang mga ito,” dugtong pa ng abogado ng mga biktima.

Nilinaw ni Baligod na ang mga nagsumite ng affidavit ay hindi ‘yong mga inaresto ng pulisya sa pagpatay kay Negros Oriental Gov. Roel Degamo.

Si Atty. Baligod ay dating abogado ng testigo sa pork barrel scam noong 2013.

Wala pang pahayag si Teves tungkol sa isinampang kaso sa DOJ pero sa video message noong Lunes, nireklamo nito ang mga patayan sa Negros Oriental kung saan kabilang daw sa nabiktima ay pinsan ng asawa ni Davao City Rep. Paolo Duterte.