Delikadong Eba! Janelle Mae Frayna titibagin mga barako sa Balinas Chess

PAKAY ni Woman Grandmaster (WGM) Janelle Mae Frayna na masilo ang korona sa 2023 Balinas Open Rapid Chess Tournament na mag-uumpisa sa Marso 18 sa second floor Open Kitchen Food Hall sa Rockwell sa Mandaluyong City.

Si Frayna na isa sa top players ng mutil-titled Philippine Army chess team ay isa sa markado sa nasabing event na sasalihan ng mga tigasing woodpusher sa bansa.

Ipapatupad ang seven-round Swiss System sa tournament na may time control 10 minutes plus five seconds increment.

May total cash purse na P105,000 kung saan hahamigin ng magkakampeon ang P20,000 premyo, habang P5,000 ang matatangap ng top PECA executive.

Kabilang sa mga magsisilbing tinik sa kampanya ni Frayna sina fellow Olympiad veteran Grandmasters Joey Antonio, Jr. at Darwin Laylo, maging sina International Masters Jan Emmanuel Garcia at Paulo Bersamina.

Kalahok din sina International Masters Daniel Quizon, Michael Concio, Jr., Angelo Young, Jose Efren Bagamasbad, Ronald Dableo, Barlo Nadera, Rolando Nolte at Ronald Bancod. (Elech Dawa)