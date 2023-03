Degamo tinuro si Teves sa kill plot

Bago pa man siya tuluyang napatay, positibo nang tinukoy ni Negros Oriental Governor Roel Degamo si 3rd District Negros Oriental Rep. Arnolfo Teves bilang utak sa mga pagbabanta at pagtatangka sa kanyang buhay.

Ayon sa biyuda ng gobernador na si Pamplona Mayor Janice Degamo, kumbinsido ang kanyang asawa na walang ibang dapat managot kapag may nangyaring masama sa kanya at sa kanilang angkan kundi si Teves lang.

Sa katunayan, kung hindi ito napatay noong Sabado ay nakatakda na aniyang bumiyahe pa-Maynila ang gobernador para mag-follow up sa marami nitong sulat sa mga senador na humihiling ng tulong para sa kanilang seguridad.

“Ako po si Governor Roel Degamo ng Negros Oriental ay sumasamo at dumudulog po sa inyo upang ipaabot po ang mga peligroso at delikadong kalagayan ng aking buhay at ng aking asawa na si Mayor Janice Degamo ng Pamplona, Negros Oriental,’’ pagbabahagi pa ng alkalde sa liham ng kanyang asawa para sa mga senador.

Sa kanyang liham sa mga senador na may petsang September 20, 2020, tuwirang pinangalanan ng gobernador ang kongresista bilang mastermind sa mga pagtatangka sa buhay ng kanilang pamilya.

“Kami po ay patuloy na subject ng assassination plot mula sa grupo ni Congressman Arnie Teves, na kilalang warlord, gambling lord and drug lord sa aking probinsiya at may private armed group and goons,’’ ayon pa sa liham nito.

Sinabi ng alkalde na nagpasaklolo rin ang kanyang asawa sa Philippine National Police (PNP) pero tulad ng mga senador ay ilang beses din nitong dinedma ang pangamba ng gobernador para sa kanilang seguridad.

Pinatay si Degamo at walong iba pa sa loob mismo ng kanilang compound sa Barangay San Isidro, bayan ng Pamplona nitong Sabado ng umaga habang namamahagi ng ayuda sa kanyang mga nasasakupan.

Kumbinsido rin ang byuda ng gobernador na kunektado sa pulitika ang pagpaslang sa kanyang asawa dahil nangyari ito matapos kumpirmahin ng Supreme Court (SC) noong Pebrero 14 ang pagkapanalo ni Degamo laban sa kapatid ng kongresista na si dating Negros Oriental Rep. Pryde Henry Teves sa idinaos na 2022 gubernatorial race.

Samantala, nauna nang itinanggi ni Teves na may kinalaman siya sa pagpatay kay Degamo.(Nancy Carvajal)